Ledeboer Investments neemt Vérian over

Ledeboer Investments BV neemt Stichting Vérian en Vérian Zorgcentrale over. Door de financiering blijft het voortbestaan van Vérian zeker. Over de doorstart van de failliete thuiszorgtak Vérian Care & Clean wordt gesproken.

Dat meldt Vérian op 25 mei via een persbericht. Directeur van Ledeboer Investments is Huub Gerard, die in het verleden aan het roer stond bij thuiszorgorganisatie TSN.



Met de overname van Stichting Vérian en Zorgcentrale BV is driekwart van de zorg van de hele Vérian-groep geborgd. De onderdelen leveren zorg op het gebied van verpleging en verzorging, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, jeugdgezondheidszorg, diëtetiek, personenalarmering en bereikbaarheidsdiensten.

Salaris

Ledeboer Investments is met de vakbonden in gesprek over een doorstart van Vérian Care en Clean BV onder de nieuwe naam: Vérian Huishoudelijke Hulp BV. De nieuwe eigenaar van het Vérian-concern wil door met de failliete thuiszorgtak, maar alleen tegen hogere uurtarieven. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om de thuiszorgmedewerkers een voorschot va het salaris uit te betalen.