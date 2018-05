Meeste huishoudelijke hulpen willen doorstart Vérian

De meeste thuiszorgmedewerkers van het failliet gegane Vérian Care & Clean willen voor de doorstart Vérian Huishoudelijke Hulp BV gaan werken. De vakbonden hadden liever een andere overnamekandidaat gezien.

Vandaag zal een voorschot op het loon van de medewerkers van Vérian Huishoudelijke Hulp worden overgemaakt, zo stelt de overkoepelende organisatie Vérian in een persbericht. Naast de hulpen in de huishouding zijn op 28 mei ook gesprekken met de backoffice gevoerd. De planners, managers en telefonisten gaan ook over. Net als de zorgmedewerkers blijven zij dezelfde arbeidsvoorwaarden houden. Verder worden de zieke medewerkers vandaag uitgenodigd om met Vérian Huishoudelijke Hulp BV in gesprek te gaan.

Aanbieder

De vakbonden hebben geen vertrouwen in Vérian en de nieuwe investeerder Ledeboer investments die de doorstart mogelijk maakt, zo schrijft dagblad AD op 28 mei. Ze hebben geprobeerd de huishoudelijke hulp bij een andere aanbieder onder te brengen: Thuiszorg van Oranje (TvO) uit Amersfoort. Volgens de CNV wil TvO negentig procent van de medewerkers overnemen. Ledeboer Investments heeft vorige week aangekondigd dat het ook de bedrijfsonderdelen Stichting Vérian en Vérian Zorgcentrale overneemt.