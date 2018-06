Bruins wil meldplicht bij sluitingsplannen streekzorg

Als streekziekenhuizen plannen maken om afdelingen te sluiten of samen te laten gaan met een ander ziekenhuis, moeten ze dat voortaan in een vroeg stadium melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook moeten gemeenten en omwonenden worden geraadpleegd. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil dit wettelijk vastleggen.

Wat Bruins betreft moet dat overleg al "vroeg in het besluitvormingsproces beginnen, voor er een definitief besluit wordt genomen". Bewoners moeten kunnen aangeven hoe ze over de plannen denken, "zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming".

In de Tweede Kamer en in de streekziekenhuizen zelf bestaan veel zorgen over de nieuwe kwaliteitsnormen, die vanaf 1 juli gelden. De vrees is dat kleinere ziekenhuizen er niet aan kunnen voldoen, wat vervolgens zou leiden tot minder zorg buiten stedelijke gebieden. Een flink deel van de grofweg dertig streekziekenhuizen denkt niet aan de nieuwe norm te kunnen voldoen.

Sceptisch

De Tweede Kamer toonde zich woensdag sceptisch over het plan van Bruins. Kees van der Staaij (SGP) riep de minister op de bereikbaarheid van de zorg zwaarder te laten meewegen, maar daar wil Bruins niet aan. "Ik vind dat veiligheid voorop moet", zei hij over de nieuwe kwaliteitsstandaard.

De nieuwe richtlijn schrijft voor dat in elk ziekenhuis overdag een intensivist op de intensive care moet zijn die geen andere taken heeft. In de avond en de nacht moet er iemand exclusief beschikbaar zijn. Op de spoedeisende hulp (SEH) moet dag en nacht een specialist of SEH-arts aanwezig zijn met ten minste twee jaar ervaring. (ANP)