FAME en Syntrus Achmea bouwen 600 zorgwoningen in Almere

Zorggroep Almere een ontwikkelovereenkomst gesloten met FAME Planontwikkeling en Syntrus Achmea Real Estate & Finance om 600 nieuwe woningen te realiseren. Het gaat hierbij om woningen voor mensen met een intensieve zorgvraag, zoals mensen met dementie, en voor mensen met een lichte ondersteuningsvraag als alternatief voor het traditionele verzorgingshuis.

Vanwege de voortschrijdende vergrijzing in Almere, en de daarmee samenhangende behoefte aan woningen voor ouderen met een intensieve zorgvraag, moedigt de gemeente nieuwe initiatieven voor de combinatie van wonen en zorg aan. Zorggroep Almere helpt graag om dit doel te bereiken: "Wij zien bij onze cliënten ook steeds meer behoefte aan geschikte huurwoningen waar zorg altijd in de buurt is." Er is voornamelijk vraag naar huurwoningen in het middensegment.

Zorggroep Almere, FAME en Syntrus Achmea streven naar de realisatie van kleinschalige en wijkgerichte zorgwoningen, zodat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen als er een zorg- of ondersteuningsvraag komt. Het doel is om de komende vijf jaar tussen de tien en vijftien nieuwe woonlocaties op diverse plekken in Almere te realiseren.

Zelfstandig

Wethouder Aldrik Dijkstra noemt de plannen van de drie organisaties een 'mooi initiatief', dat aansluit bij de doelstelling van Almere om ouderen in de wijk te laten wonen. Senioren moeten in staat worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. "Het plan van de initiatiefnemers maakt deze aanpak mogelijk en sluit helemaal aan op het gemeentelijk programma (G)oud in Almere. Ik ben dan ook blij met de verantwoordelijkheid waarmee de partijen hun maatschappelijke missie uitvoeren."

FAME en Syntrus Achmea Real Estate & Finance werken al langer samen. De woningen in Almere maken deel uit van het akkoord dat FAME en Syntrus Achmea RE&F vorig jaar sloten over 3000 huurwoningen in het middensegment voor mensen met een intensieve zorgvraag.