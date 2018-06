Fusie Vincent van Gogh en Pro Persona gaat niet door

De bestuurlijke fusie tussen Vincent van Gogh en Pro Persona gaat niet door. Dat melden de ggz-organisaties in een persbericht.

De afgelopen maanden hebben de besturen van de organisaties een verkenning uitgevoerd naar de meerwaarde en de haalbaarheid van een bestuurlijke fusie. Dit heeft geleid tot het besluit niet over te gaan tot fusie, maar te kiezen voor samenwerken en het delen van kennis en expertise, waarbij Vincent van Gogh en Pro Persona als afzonderlijke, zelfstandige organisaties blijven voortbestaan.

Het besluit om niet te fuseren is ingegeven door de vaak negatieve wijze waarop wordt aangekeken tegen schaalvergroting en fusies in de gezondheidszorg, lichten Vincent van Gogh en Pro Persona toe. Daarnaast vrezen de organisaties dat het doorzetten van een fusietraject onevenredig veel managementaandacht en tijd van medewerkers zou vragen. "Dat gaf voor ons de doorslag de fusieverkenning niet voort te zette", aldus de ggz-aanbieders.

Schaalvergroting

In februari kondigden Vincent van Gogh en Pro Persona aan te willen fuseren. Een breder economisch draagvlak zou volgens de organisaties noodzakelijk zijn om te kunnen blijven investeren in opleidingen, onderzoek en innovaties in de zorg. Ook zou schaalvergroting voor beide partijen de mogelijkheid bieden om het hele pakket van de psychiatrische zorg te kunnen blijven bieden, waaronder ook de acute zorg in de diverse regio’s.