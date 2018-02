Vincent van Gogh en Pro Persona bereiden bestuurlijke fusie voor

Vincent van Gogh en Pro Persona onderzoeken de mogelijkheid van een bestuurlijke fusie. De ggz-organisaties willen per 1 januari 2019 samengaan. De afzonderlijke onderdelen van Pro Persona en Vincent van Gogh blijven na de fusie bestaan.

Volgens Vincent van Gogh en Pro Persona is een breder economisch draagvlak noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in opleidingen, onderzoek en innovaties in de zorg. Ook biedt schaalvergroting de mogelijkheid voor beide partijen om het hele pakket van de psychiatrische zorg te kunnen blijven bieden, waaronder ook de acute zorg in de diverse regio’s. De organisaties denken dit beter samen te kunnen dan ieder apart. Daarnaast maakt de fusie een brede toepassing van best practices en innovaties mogelijk. Hierdoor wordt het innovatief vermogen voor beide organisaties verder versterkt, verwachten zij.

Naambehoud

De verschillende rechtspersonen en merken blijven bestaan na voltooiing van de bestuurlijke fusie. Vincent van Gogh, Pro Persona en de Pompestichting behouden hun eigen naam, evenals Centiv en Indigo voor de basis-ggz. Vincent van Gogh blijft als regionale eenheid bestaan. Hetzelfde geldt voor Pro Persona en de daarbinnen te onderscheiden regio’s. Ook voor patiënten en medewerkers zal weinig veranderen na de eventuele fusie, aldus de ggz-aanbieders.