CZ-topman Van der Meeren stopt als bestuursvoorzitter

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, heeft te kennen gegeven medio 2019 te stoppen als bestuurder bij CZ. Na tien jaar is het volgens de 63-jarige Van der Meeren tijd om "een wat andere koers te varen".

"Ik ben nu bijna tien jaar bestuursvoorzitter bij CZ. Dat doe ik met hart en ziel en zou ik tot mijn 67ste vast ook nog kunnen doen", aldus Van der Meeren in een korte verklaring. "Maar ik ga samen met mijn vrouw een wat andere koers varen. Zij heeft onlangs haar baan opgezegd en is volop bezig met de opzet van een cateringbedrijfje."

Van der Meeren zelf wil zich intensiever gaan richten op fotograferen. "Afgelopen jaar had ik mijn eerste solo-expositie. Dat heeft voor mij het gevoel versterkt me daar nog meer op te willen storten. Dat ik de knoop heb doorgehakt geeft enorm veel nieuwe energie om tot medio 2019 me nog helemaal voor CZ te kunnen inzetten."

Creatieve destructie

Van der Meeren (1955) maakte in 2009 op 53-jarige leeftijd de overstap van de raad van bestuur van het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg naar zorgverzekeraar CZ. Hij volgde in deze rol Mike Leers op. Als zorgverzekeraar leverde Van der Meeren herhaaldelijk prikkelende bijdragen aan de discussie over de betaalbaarheid en kwaliteit van het zorgstelsel. Zelf sprak hij in dit verband vaak over de noodzaak van creatieve destructie. Mede onder zijn impulsen is er de afgelopen jaren veel meer aandacht gekomen voor uitkomsten van zorg, uitkomstfinanciering en selectieve contractering.

Met het daadwerkelijk toepassen van volumenormen heeft CZ onder leiding van Van der Meeren eenn belangrijke aanzet gegeven tot de huidige concentratie van specialistische zorg. Op grond van zijn prominente rol in het zorgdebat is Van der Meeren al jarenlang terug te vinden in de top van de Skipr 99. Driemaal voerde hij de lijst van prominente beslissers in de zorg aan. Van der Meeren werd bij de meest recente editie van de Skipr 99, de jubileumeditie, zelfs uitgeroepen tot de meest invloedrijke beslisser in de zorg van de tien voorgaande jaren.

Vooralsnog is er geen beoogd opvolger voor Van der Meeren. De raad van commissarissen van CZ start per direct de procedure voor een nieuwe bestuursvoorzitter.