Inspectie geeft Stichting Vitaal Zorg aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Vitaal Zorg een aanwijzing gegeven. De Amersfoortse thuiszorgorganisatie moet binnen twee weken haar zes cliënten hebben overgedragen. Pas als de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen, mag Vitaal Zorg weer cliënten aannemen.

De inspectie bracht in juli 2015 bracht de inspectie een eerste bezoek aan Vitaal Zorg, dat toen nog AWBZ 4 You heette. De instelling voldeed toen niet aan de randvoorwaarden voor goede zorg. In augustus van dit jaar bracht de inspectie een tweede bezoek aan de organisatie. De inspectie zag toen een groot aantal risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Vitaal Zorg scoorde onvoldoende op alle getoetste normen, waaronder integrale zorg, veiligheid en het sturen op kwaliteit.

Als de zorginstelling niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.