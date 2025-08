Aanwijzing met cliëntenstop voor Utrechtse thuiszorgorganisatie CareMore

De zorg van de thuiszorgorganisatie voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede zorg en vertoont grote tekortkomingen. CareMore moet binnen drie maanden verbeteringen doorvoeren.

Grote tekortkomingen

De inspectie stelt na een bezoek aan CareMore in juni vast dat de thuiszorgorganisatie nog steeds grote tekortkomingen vertoont. Zo kan CareMore geen beeld geven van de gezondheidssituatie van de cliënten. Bovendien stemmen de zorgverleners de zorg onvoldoende op elkaar af, mede door het (deels) ontbreken van zorgdossiers. Ook stelt CareMore de cliënten onvoldoende in staat zelf regie te voeren over de te verlenen zorg. En op het gebied van deskundigheid schiet CareMore tekort.

De bestuurder zet personeel in dat niet aantoonbaar de deskundigheid heeft voor de handelingen die zij doen. Verder volgt de organisatie niet de ‘Veilige principes in de medicatieketen’ met risico voor de cliënten. Daarnaast is er onvoldoende kennis aanwezig over aan welke eisen goede zorg moet voldoen.

Maatregel

Tijdens het toezichtstraject heeft CareMore Zorgbureau de inspectie niet altijd volledig voorzien van de gevraagde informatie. Dit in combinatie met de risico’s van de tekortkomingen maakt dat de inspectie het noodzakelijk vindt om een maatregel op te leggen. Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven.

CareMore moet uiterlijk voor 25 oktober 2025 de nodige verbeteringen doorvoeren. Totdat de inspectie heeft vastgesteld dat CareMore Zorgbureau voldoet aan de in de aanwijzing gestelde eisen mag CareMore geen nieuwe cliënten meer aannemen. Als CareMore niet op tijd aan de aanwijzing voldoet kan de inspectie verdere maatregelen nemen.