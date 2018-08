Sjaak Wijma wordt voorzitter Zorginstituut Nederland

Sjaak Wijma is door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland. Hij volgt per 1 november Arnold Moerkamp op, die de functie van voorzitter de afgelopen zeven jaar heeft uitgeoefend.

Wijma is sinds 1 april 2016 lid van de raad van bestuur van het Zorginstituut, een zelfstandig bestuursorgaan dat onder het ministerie van VWS valt. Tot 2016 was hij werkzaam als gynaecoloog en bekleedde in die hoedanigheid diverse bestuurlijke functies met betrekking tot de inhoud en organisatie van zorg. "Met zijn benoeming tot voorzitter worden de kennis en ervaring van de dagelijkse praktijk in de zorg binnen de raad van bestuur gecontinueerd en gegarandeerd", aldus het Zorginstituut.

Half mei maakte Moerkamp zijn vertrek als voorzitter van het Zorginstituut bekend. Onder zijn leiding werden nieuwe wettelijke taken aan de organisatie toegevoegd, onder meer op het gebied van kwaliteit in de zorg. Het toenmalige College voor Zorgverzekeringen (CVZ) kreeg met die taakverbreding in april 2014 ook een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. Een andere grote stap in de ontwikkeling naar het nieuwe huidige Zorginstituut volgde in 2016 met de overdracht van de burgerregelingen naar het CAK, inclusief de bijbehorende verhuizing van driehonderd medewerkers naar Den Haag.