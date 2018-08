Home Instead breidt uit naar Enschede

Home Instead Thuisservice heeft een vestiging voor senioren in de regio Enschede geopend. Dit is de 24e vestiging in Nederland van Home Instead, een niet-medische dienstverlener voor senioren.

De nieuwe vestiging wordt gerund door franchisenemer Marco Elferink en richt zich op ouderen in de gemeenten Enschede, Losser en Haaksbergen. De zogeheten CAREGivers (zorgverleners) van Home Instead Thuisservice zorgen ervoor dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig, gezond en onafhankelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. De dienstverlener noemt persoonlijke aandacht de kern van het Home Instead-concept.

Home Instead Thuisservice Nederland maakt onderdeel uit van Home Instead Senior Care, ’s werelds grootste dienstverlener op dit gebied en actief lid van the World Dementia Council. Ruim 65.000 professioneel getrainde CAREGivers in veertien landen verlenen jaarlijks ruim 50 miljoen uur dienstverlening aan (voornamelijk) ouderen. Home Instead Thuisservice Nederland heeft 24 vestigingen waarvan twee eigen en 22 franchise.