Thema: Leiderschap
Podcast Voorzorg | ‘Conflicten over Buurtzorg waren onvermijdelijk’

Het was onvermijdelijk dat de opmars van Buurtzorg zorgde voor weerstand en conflicten. Dat zegt oprichter Jos de Blok in zorgpodcast Voorzorg.

In het boek De Buurtzorgrevolutie vertelt hij openhartig over de hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van zijn onderneming.

Beluister de podcast:

151 Jos de Blok: ‘Conflicten over Buurtzorg waren onvermijdelijk’

Meer over:OndernemerschapWijkverplegingZorginnovatie

