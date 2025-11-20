Fundis mag Kwadraad overnemen

Onder Stichting Fundis vallen meerdere bedrijven in de thuiszorg, verpleegkundige hulp, woonzorgcentra en aanvullende diensten op het gebied van gezondheid, welzijn en comfort aanbieden.

Kwadraad is actief op het gebied van maatschappelijk werk. Kwadraad begeleidt en ondersteunt mensen bij hun dagelijkse leefproblemen op het gebied van relatie en scheiden, geld en werk, gezin en opvoeding, eenzaamheid en verdriet, overlast en geweld, buurt en inburgeren.

Zowel Fundis als Kwadraad zijn voornamelijk actief in gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast zijn zij actief in enkele gemeenten in de provincie Utrecht.