Medtechproducent Unitron schaalt op voor internationale groei

Met de uitbreiding verdubbelt het Zeeuwse medtechbedrijf zijn productiecapaciteit en speelt het in op de toenemende vraag naar geavanceerde medische technologie, uit binnen- en buitenland.

Veertig startups

Het bedrijf werkt samen met meer dan veertig medische startups, waarvan vijf inmiddels een wereldwijde beursnotering hebben bereikt. Unitron slaagt er structureel in klanten sneller dan het marktgemiddelde naar CE- of FDA-goedkeuring te begeleiden, een traject dat gemiddeld meer dan vijf jaar duurt.

Van insulinepomp tot orgaanperfusie

Die positie blijkt onder meer uit het huidige portfolio: herbruikbare insulinepompen, orgaanperfusiesystemen die donororganen optimaal in conditie houden voor transplantatie, en drug-device combinaties voor de behandeling van blaaskanker. Daarnaast ontwikkelt Unitron wearable medische technologie voor onder meer slaapanalyse, blaasmonitoring en oplossingen voor zintuiglijke diagnostiek.

Unitron

Unitron ontwikkelt en produceert sinds 1988 medische apparatuur voor internationale medtechbedrijven. Het bedrijf begeleidt klanten van eerste concept en productontwikkeling tot serieproductie. Met meer dan 100 medewerkers op vier locaties – IJzendijke (Zeeland), Hengelo, Gent (B) en Cary, North Carolina (VS) – is Unitron gespecialiseerd in complexe mechatronische systemen waarin mechanica, elektronica en software samenkomen. Het bedrijf ontwikkelt en produceert onder meer sensorgestuurde pompsystemen, apparatuur voor beademing, elektrofysiologie en optische en thermische systemen, evenals printed electronics. Unitron is ISO 13485-gecertificeerd, FDA geregistreerd en produceert voor de Europese, Amerikaanse en Japanse markt.