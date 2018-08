Regio Amersfoort kampt met tekort aan verloskamers

In de regio Amersfoort is sprake van een tekort aan verloskamers. Hoogzwangere vrouwen moeten uitwijken naar verder weg gelegen ziekenhuizen. Dit schrijft het Algemeen Dagblad.

Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het grootste ziekenhuis in de regio, moet vaker dan hem lief is nee verkopen aan verloskundigen. Uitwijken naar ziekenhuizen zoals het Ter Gooi in Blaricum en het Diakonessenhuis in Utrecht wordt bovendien steeds lastiger, zeggen verloskundigen tegen de krant. Onlangs moest een zwangere vrouw uit Amersfoort voor de bevalling uitwijken naar het ziekenhuis in Harderwijk.

Volgens Margreet van Kampen, hoofd van de afdeling moeder en kind in Meander Medisch Centrum, hebben de verloskundigen een punt met hun zorg over de capaciteit aan kraamkamers. Het ziekenhuis telt zeven kamers waar vrouwen kunnen bevallen, er wordt nagedacht over een achtste verloskamer. Een complicerende factor hierbij is dat er niet voldoende medisch personeel is om alle kamers te bemensen.