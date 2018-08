Yvonne van Rooy wordt voorzitter raad van toezicht RvA

Yvonne van Rooy is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Raad voor Accreditatie (RvA). Ze volgt per 1 december Ed Nijpels op, die aftreedt vanwege de statutair bereikte zittingstermijn.

Van Rooy is momenteel voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), een functie die zij tot 1 december zal bekleden. Ze is daarnaast lid van het dagelijks bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW en toezichthouder bij diverse bedrijven en culturele instellingen. Eerder bekleedde zij verschillende politieke functies. Van Rooy vertrok in 1984 naar Brussel omdat ze namens het CDA werd gekozen tot lid van het Europees Parlement. Twee jaar later keerde ze terug naar Nederland, omdat ze gevraagd was om staatssecretaris van Economische Zaken te worden in het kabinet Lubbers II. Deze functie had ze opnieuw in Lubbers III.

Toen dit laatste kabinet viel, werd Van Rooy Tweede Kamerlid. Niet lang daarna werd ze weer staatssecretaris, omdat haar opvolger Piet Bukman van Economische Zaken naar Landbouw vertrok. Daarna nam ze weer enkele jaren plaats in de Tweede Kamer. In 1997 verliet ze Den Haag om universitair bestuurder te worden. In 2012 verruilde ze de hoogste functie aan de Universiteit Utrecht voor de hoogste functie bij de NVZ.

De RvA is de nationale accreditatie-instantie. De RvA accrediteert op basis van internationale ISO-normen organisaties die keuren, testen, kalibreren, certificeren en verifiëren. Accrediteren is het bevestigen van de deskundigheid, de onafhankelijkheid en het verbetervermogen van deze organisaties.