Voorzitter raad van bestuur GGZ inGeest stapt op

Elsbeth de Ruijter stopt als voorzitter van de raad van bestuur van GGZ inGeest. De raad van toezicht en De Ruijter verschillen van mening over wat de organisatie de komende jaren nodig heeft.

"GGZ inGeest gaat een volgende fase in. In de voorbereiding hierop hebben de raad van toezicht en bestuursvoorzitter Elsbeth de Ruijter geconstateerd dat hun ideeën over dat wat er nodig is de komende jaren te zeer uiteenlopen", zo laat de organisatie weten.

Els van der Wilden, voorzitter van de raad van toezicht: "GGZ inGeest heeft zich in de afgelopen jaren onder leiding van Elsbeth de Ruijter ontwikkeld tot een sterke, eigentijdse organisatie, sterk in onderzoek en opleider in alle disciplines. Daarin is het belang van de patiënt en diens herstel steeds centraal gesteld. Dat is gerealiseerd onder complexe omstandigheden en dat maakt dat wij grote waardering hebben voor wat er is bereikt. Wij zijn Elsbeth dankbaar voor haar toewijding en enorme inzet voor GGZ inGeest en wensen haar veel succes in haar verdere carrière."



De raad van toezicht zal op korte termijn een ad interim-voorzitter aanstellen, aldus GGZ inGeest.