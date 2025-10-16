Dimence Groep verwelkomt nieuwe directeur

Bas Nijland is van origine registeraccountant. “Na een aantal jaren bij KPMG en Deloitte heb ik bewust de stap naar de zorg gemaakt”, vertelt hij. Momenteel manager control bij Icare Verpleging & Verzorging. Daarnaast is hij toezichthouder van Ambiq.

Regionale ecosystemen

Op 1 december start hij bij Dimence Groep. Als directeur bedrijfsvoering van de regio Midden-IJssel werkt hij samen met directeur zorg Astrid Bouwer. “Met zijn kennis en ervaring helpt hij ons bij het verder realiseren van regionale ecosystemen, die de mentale gezondheid voeden en versterken”, reageert bestuurder Leontine Verhoeven op de benoeming.

Dimence Groep kent sinds 1 januari 2025 drie stichtingen: Dimence Groep (ggz, jeugd ggz en ondersteunende diensten), Wijz/De Kern (sociaal werk en preventie) en Transfore (forensisch). De vorming van drie regio’s is onderdeel van de strategie De Kracht van Samen, waarmee de aanbieder de zorg toegankelijk en betaalbaar wil houden.