'Rijk wist in 2016 al van meningokok-gevaar'

De overheid had al in de herfst van 2016 aanwijzingen dat er vaccins moesten komen tegen de dodelijke ziekte meningokokken. Toch werd er tot september 2017 gewacht met het nemen van een beslissing hierover, blijkt uit een brief in handen van de Volkskrant. Daardoor kunnen volgens een fabrikant van het medicijn dit jaar alleen maar baby's van veertien maanden oud en kinderen van veertien jaar oud worden ingeënt.

Medicijnfabrikant Glaxo-SmithKline waarschuwde de overheid in 2016. De fabrikant denkt dat er nu een redelijke kans is op een uitbraak van de ziekte. Het bedrijf wijst naar Engeland, waar zich in 2015 een vergelijkbare situatie voordeed. (ANP)