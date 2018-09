Behandelcentrum Arduin in Aagtekerke moet deel zorg staken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een bevel opgelegd aan het behandelcentrum van zorgaanbieder Arduin in Aagtekerke. Een aantal van de bewoners op die locatie moet binnen zeven dagen worden overgedragen aan een andere zorginstelling, meldt de inspectie. Het gaat om zeven bewoners. Zes andere bewoners blijven wel op die locatie.

Op de behandellocatie wonen cliënten met een verstandelijke beperking die Bopz-gerelateerde zorg nodig hebben. De inspectie constateerde tijdens een bezoek aan de locatie ernstige tekortkomingen in de wijze waarop Arduin deze zorg verleent en de zorgverlening heeft georganiseerd op de locatie. De zorgverleners zijn in deze situatie niet in staat om goede Bopz-gerelateerde zorg te bieden, aldus de IGJ. Er mogen daarom ook geen nieuwe cliënten op locatie Aagtekerke worden geplaatst.

Volgens de inspectie springt Arduin onzorgvuldig om met vrijheidsbeperkende maatregelen bij bewoners. Eén cliënt werd door de gezondheidsinspectie aangetroffen in een extra beveiligde kamer, terwijl niemand toezicht hield. Ook was het onduidelijk waarom de persoon daar zat en was er niets vastgelegd in het cliëntdossier. Eind juni is een cliënt met een gedwongen opname overleden. De persoon was weggelopen uit de instelling en werd dood aangetroffen in Middelburg.

Krapte

Het bestuur van Arduin noemt een te geringe personeelsbezetting als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt als belangrijkste oorzaak van de problemen op de locatie. De zorginstelling heeft om deze reden eerder dit jaar besloten om geen nieuwe cliënten aan te nemen bij het behandelcentrum. De werving van personeel is sindsdien direct geïntensiveerd, zo laat Arduin weten. Daarnaast is er een inhoudelijk verbeterprogramma in uitvoering.

Het bevel geldt voor een week. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan het bevel vervolgens verlengen. De inspectie toetst of de zorg weer in orde is. Pas als dat zo is, wordt het bevel opgeheven.

Zorgaanbieder Arduin is in geheel Zeeland actief met relatief kleine woonlocaties voor cliënten met een complexe gedragsproblematiek. Bij Arduin werken ruim duizend medewerkers, verdeeld over 160 locaties. (Skipr/ANP)