Nieuwbouw Erasmus MC is officieel geopend

Het nieuwe Erasmus MC is officieel geopend in het bijzijn van koning Willem-Alexander. Dit markeert het eind van bijna twintig jaar plannen, ontwerpen en bouwen aan het grootste universitair medisch centrum van Nederland.

Als formele openingshandeling voegde de koning samen met Ernst Kuipers (voorzitter raad van bestuur Erasmus MC) de letter O toe aan drie op het podium staande letters waardoor het woord Open te lezen was. De opening was volgens het Erasmus MC een feestelijke en muzikale bijeenkomst op het voorplein van het ziekenhuis. Daar spraken onder meer een vrijwilliger, een arts, een verpleegkundige en een onderzoeker van het Erasmus MC over hun vak.

Het nieuwe ziekenhuis is het resultaat van een hoge ambitie van het Erasmus MC, waar zorg, onderwijs en onderzoek samenkomen. Alles in het 207.000 vierkante meter tellende nieuwe ziekenhuis draait om het creëren van een Healing Environment, die moet leiden tot verlaging van het stressniveau bij een ziekenhuisbezoek, sneller herstel van de patiënt en een prettige werkomgeving voor medewerkers. Ruime passages, meerdere atria, grote glaspartijen, verdiepte patio’s en veel groen dragen hieraan bij, volgens het Erasmus MC.

Verhuizing

De nieuwbouw transformeert een verzameling losse gebouwen naar een "innovatieve aantrekkelijke kleine medische stad waar dagelijks 13.500 medewerkers, 4.500 studenten en duizenden patiënten en bezoekers hun weg vinden". Het gebouw is sinds 18 mei 2018 in gebruik, de verhuizing van alle medewerkers naar het nieuwe pand vindt stapsgewijs plaats.