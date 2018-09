Naviva mag Careyn Kraamzorg overnemen

Naviva Kraamzorg mag Careyn Kraamzorg overnemen. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Dit meldt de ACM maandag.

Begin dit jaar werd bekend dat Careyn de kraamzorgtak van de hand doet. Volgens Marijke Helderman, directeur van Careyn Kraamzorg, past het afstoten van de kraamzorgtak van Careyn binnen de nieuwe koers die de organisatie vaart. "Bij Careyn is kraamzorg een vreemde eend in de bijt, nu de zorgorganisatie ervoor gekozen heeft om zich volledig op de zorg voor ouderen en kwetsbaren te concentreren. In Naviva hebben wij een partij gevonden die kraamzorg als kerntaak heeft."

Schaalgrootte

Naviva Kraamzorg, onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk, verwacht dat de overname leidt tot betere kwaliteit van zorg en dienstverlening aan cliënten. "Het verder verbeteren en vernieuwen van de kwaliteit van de kraamzorg vereist een zekere schaalgrootte", aldus Ginel van Weering, bestuurder van Naviva. "De krachtenbundeling met Careyn Kraamzorg stelt ons in staat om nog meer te investeren in innovatie en de deskundigheid van onze medewerkers. Het betekent ook meer flexibiliteit om niet-planbare zorg te kunnen bieden."

Ook geboortecentrum Origine, een samenwerkingsverband van de Verloskundigen Kring Breda en Careyn Kraamzorg in het Amphia Ziekenhuis, is onderdeel van de overname. Alle 430 medewerkers van Careyn Kraamzorg en Origine gaan over naar Naviva. Daarmee stijgt het aantal medewerkers van Naviva tot zo’n 1.500 en het aantal cliënten tot 22.000.