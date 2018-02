Careyn stoot kraamzorgtak af

Naviva Kraamzorg, onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk, neemt Careyn Kraamzorg over. Careyn doet het onderdeel komend voorjaar van de hand nu de organisatie zich volledig wil toeleggen op de zorg aan ouderen en kwetsbaren.

Ook geboortecentrum Origine, een samenwerkingsverband van de Verloskundigen Kring Breda en Careyn Kraamzorg in het Amphia Ziekenhuis, is onderdeel van de overname. Alle 430 medewerkers van Careyn Kraamzorg en Origine gaan over naar Naviva. Daarmee stijgt het aantal medewerkers van Naviva tot zo’n 1.500 en het aantal cliënten tot 22.000.

Volgens Marijke Helderman, directeur van Careyn Kraamzorg, past het afstoten van de kraamzorgtak van Careyn binnen de nieuwe koers die de organisatie vaart. "Bij Careyn is kraamzorg een vreemde eend in de bijt, nu de zorgorganisatie ervoor gekozen heeft om zich volledig op de zorg voor ouderen en kwetsbaren te concentreren. In Naviva hebben wij een partij gevonden die kraamzorg als kerntaak heeft."

Kwaliteit

Naviva verwacht dat de overname leidt tot betere kwaliteit van zorg en dienstverlening aan cliënten. "Het verder verbeteren en vernieuwen van de kwaliteit van de kraamzorg vereist een zekere schaalgrootte", zegt Ginel van Weering, bestuurder van Naviva. "De krachtenbundeling met Careyn Kraamzorg stelt ons in staat om nog meer te investeren in innovatie en de deskundigheid van onze medewerkers. Het betekent ook meer flexibiliteit om niet-planbare zorg te kunnen bieden."

De partijen zijn nog in afwachting van interne goedkeuringen en consultatieprocedures met de ondernemingsraden en cliëntenraden. Ook zullen ze de vakbonden raadplegen en de overname ter goedkeuring voorleggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De overname wordt naar verwachting dit voorjaar afgerond, waarna Careyn Kraamzorg van naam verandert in Naviva Kraamzorg. Geboortecentrum Origine behoudt haar naam. Financiële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Groei

Naviva Kraamzorg is sinds vorig jaar onderdeel van Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg. Peter van Maris, lid hoofddirectie Zorg van de Zaak, laat weten blij te zijn met de nieuwste aanvulling op het netwerk. "De verdere groei van de kraamzorgtak past in de ambitie van Zorg van de Zaak om haar activiteiten op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg te verbreden en haar positie te verstevigen." Naviva en Zorg van de Zaak sluiten niet uit dat in de toekomst meer overnames zullen volgen. Ze blijven naar eigen zeggen "kijken naar mogelijkheden voor verdere groei".

Careyn onderzoekt de komende tijd de mogelijkheid om ook andere bedrijfsonderdelen over te dragen en daarmee een beter toekomstperspectief te realiseren, zo laat de organisatie weten. Die verkenningen zijn - net als de overdracht van Careyn Kraamzorg - ingegeven door inhoudelijke overwegingen en zijn niet financieel gemotiveerd, aldus een woordvoerder van Careyn.

Roerige jaren

Careyn heeft roerige jaren achter de rug waarin de organisatie te maken kreeg met geldproblemen en reorganisaties. Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een verlies van 4,5 miljoen euro. Vorig jaar zomer werden Kamervragen gesteld aan toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn naar aanleiding van berichten in de media dat Careyn op omvallen zou staan. De continuïteit van de zorg bij Careyn loopt op korte termijn geen gevaar, reageerde Van Rijn destijds, die geen reden zag voor stappen.

Ook kreeg Careyn de afgelopen jaren te maken met extra toezicht vanwege tekortkomingen bij de intramurale zorgverlening. Eind vorig jaar concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat Careyn er niet in geslaagd was om de tekortkomingen bij de intramurale zorgverlening weg te nemen. Careyn kreeg een jaar om orde op zaken te stellen. Wim Groot, hoogleraar zorgeconomie in Maastricht, pleitte in reactie op dit inspectiebesluit in het AD voor het opknippen van de organisatie en het onderbrengen van onderdelen bij andere zorginstellingen.