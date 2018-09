Woonzorgcentrum ontruimd na brand in Musselkanaal

In het Groningse Musselkanaal hebben de hulpdiensten donderdagavond woonzorg- en revalidatiecentrum De Heggerank ontruimd vanwege een grote brand in het nabijgelegen winkelcentrum. Naast het zeven verdiepingen tellende gebouw zijn ook een flatgebouw met appartementen en 28 aanleunwoningen ontruimd.

De bewoners zijn naar een opvanglocatie gebracht. Het is nog niet bekend wanneer zij terug kunnen naar hun woningen.

De brand ontstond in een fietsenzaak en sloeg over naar nabijgelegen winkels in het winkelcentrum. De brandweer verwacht nog een groot deel van de dag bezig te zijn met nablussen. Een kraan zal de muren omtrekken om dan de laatste vuurhaarden te kunnen blussen. Tijdens het nablussen blijft de Marktstraat gesloten voor al het verkeer.

Omdat er bij de brand veel rook vrijkwam, werd een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving. De brandweer adviseerde omwonenden in Musselkanaal deuren en ramen gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. (ANP)