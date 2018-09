Diakonessenhuis opent specialistisch allergiecentrum

In het Diakonessenhuis in Utrecht is deze week een specialistisch allergiecentrum geopend. Een team van medisch specialisten, astma- en eczeemverpleegkundigen, diëtisten, psychologen, doktersassistenten en ondersteunend personeel werkt in het centrum intensief samen om kinderen met allergie, astma en eczeem te helpen.

Het aantal en ook de ernst van voorkomende allergieën is volgens onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR) de afgelopen 25 jaar ongeveer verdubbeld. Ook eczeem komt steeds vaker voor. Het treft ongeveer 10 procent van alle kinderen onder de vier jaar. Veel kinderen hebben een combinatie van verschillende klachten. Zo kunnen astma, eczeem, hooikoorts en voedselallergie naast elkaar voorkomen.

Voor huisartsen is het vanwege die combinatie van klachten vaak lastig om deze patiënten gericht te verwijzen. Door de multidisciplinaire aanpak in het allergiecentrum moeten ouders en kinderen sneller duidelijkheid krijgen ten aanzien van de diagnose en de beste behandeling. Hierdoor worden overbodige behandelingen en onnodige ontzeggingen van bepaalde voedingsmiddelen voorkomen, verwacht het Diakonessenhuis.

Preventiepoli

Voor kinderen met een verhoogd risico voor de ontwikkeling van een voedselallergie heeft het Diakonessenhuis in Utrecht een aparte preventiepoli. Op basis van specifiek onderzoek krijgen ouders daar gerichte voedingsadviezen.