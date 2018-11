Jaarlijks 4000 kinderen gewond door voet tussen de spaken

In 2017 kwamen ongeveer vierduizend kinderen op de Spoedeisende Hulp als gevolg van een voet tussen de spaken. Dat zijn er ongeveer tien per dag. Dit is hetzelfde aantal als in 2016.

Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) op 20 november. Spaakverwondingen kunnen leiden tot botbreuken, diepe wonden en kneuzingen aan de voeten, enkels of onderbenen. Vaak moeten de kinderen enkele weken gips of een speciaal wondverband krijgen en soms moet er zelfs geopereerd worden. De meeste kinderen zijn tussen de vier en acht jaar oud, zo blijkt uit analyses van de NVT. Een kwart van de kinderen jonger dan zestien liep een botbreuk aan de enkel of het onderbeen.



Spaakverwondingen zijn eenvoudig te voorkomen door gebruik te maken van speciale kinderzitjes met voetbeschermers. Traumachirurgen hopen dat met een betere bewustwording en aandacht vanuit de ouders, het aantal gewonde kinderen de komende jaren afneemt.