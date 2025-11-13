Skipr

SEH’s doen bliksemonderzoek naar nicotinegebruik van patiënten

,

68 spoedeisende hulpen (SEH’s) doen donderdag 24 uur lang onderzoek naar het nicotinegebruik van patiënten. Het doel is om informatie te krijgen over gebruik van sigaretten, snus en vapes in relatie tot klachten op de SEH.

Op de afdelingen spoedeisende hulp komen veel mensen met klachten die samenhangen met langdurig roken, zoals COPD, hartproblemen en beroertes. Daarom onderzoeken de ziekenhuizen 24 uur lang middels een vragenlijst hoeveel SEH-bezoekers nicotine gebruiken, zoals vapes, sigaretten, snus of andere producten.

Stoppen-met-roken-advies

“Ook gaan we meten of artsen de Very Brief Advice (VBA) geven: een kort advies om te stoppen met roken”, meldt David Baden, SEH-arts en medisch manager bij het Diakonessenhuis. Alle patiënten krijgen daarnaast een stoppen-met-rokenadvies en indien nodig een verwijzing naar rookstopzorg.

Aan de VAP-ED-studie doen 68 van de 78 SEH’s in Nederland mee, melden de initiatiefnemers van het LUMC in Leiden. SEH-arts Nicole Kraaijvanger van het LUMC noemt het geweldig dat bijna alle Nederlandse ziekenhuizen meedoen. “Dat zegt iets over de urgentie die zorgverleners voelen.”

Meer bewustzijn

Naast het verzamelen van informatie moet het onderzoek ook leiden tot meer bewustzijn bij SEH-personeel over het geven van rookstopadviezen en verwijzingen naar rookstopzorg. Het gaat minstens een paar weken duren voor alle gegevens van de ziekenhuizen zijn geanalyseerd, zegt Kraaijvanger. (Skipr/ANP)

Meer over:PreventieSehZiekenhuizen

