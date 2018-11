Lelystad reageert teleurgesteld op verdwijnen acute zorg

Raadsleden uit Lelystad hebben teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat MC IJsselmeerziekenhuizen weliswaar gered lijkt, maar dat de acute zorg niet voor de stad behouden kan worden. Een aantal raadsleden overweegt actie te voeren, zo meldt Omroep Flevoland.

Minister Bruins maakte dinsdagavond bekend dat het grootste gedeelte van de zorg van het failliete IJsselmeerziekenhuizen waarschijnlijk kan worden overgenomen door ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk. Tegelijkertijd liet hij de Tweede Kamer weten dat de spoedeisende hulp en acute verloskunde daar niet toe zullen behoren.

De raadsleden in Lelystad menen dat de minister de stad een volwaardig ziekenhuis had belooft en dat hij deze belofte nu niet nakomt. De onderhandelingen over de overname zijn nog niet afgerond, maar als deze voor de raadsleden niet de gewenste uitkomst hebben, willen sommigen van hen in actie komen.

Jack Schoone van Leefbaar Lelystad twitterde dat hij de A6 wil blokkeren. Meta Jacobs van de VVD heeft aangegeven met hem mee te zullen doen en in ieder geval niet meer van plan te zijn om nog voor haar partij te gaan flyeren bij de aankomende provinciale statenverkiezingen. Bruins is een VVD-minister.

Burgemeester Adema van Lelystad reageerde dinsdagavond eveneens teleurgesteld op het nieuws, maar is geen voorstander van een blokkade. "Ik denk niet dat we over moeten gaan tot strafbare feiten", aldus de burgemeester tegenover Omroep Flevoland.

De Kamer praat woensdag middag over de failliete ziekenhuizen MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen.