GGD'en blij met 'ambitieus' preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord, dat vandaag wordt getekend, is "een grote stap op weg naar een gezonder Nederland". Dat zegt Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland en een van de ondertekenaars van het akkoord, in een reactie.

Het Nationaal Preventieakkoord wordt vrijdag door staatssecretaris Blokhuis van VWS en een vijftigtal maatschappelijke organisatie en bedrijven ondertekend. Volgens Backx zijn de ambities van het akkoord groot. In 2014 willen de partijen een rookvrije generatie, dat wil zeggen dat op dat moment geen kind meer rookt of ooit nog gaat roken. Verder moet een kwart minder mensen lijden aan overgewicht en moet 40 procent minder mensen lijden aan ziekten gerelateerd aan obesitas. Zoals diabetes, hart-, vaat-, en leverziekten. Het aantal mensen dat overmatig alcohol drinkt moet worden gehalveerd. Zwangere vrouwen of minderjarigen zouden in 2040 helemaal niet meer moeten drinken.

"Met dit preventieakkoord zijn we een beweging gestart", zegt Backx. "Een beweging op weg naar een gezonder Nederland. Met de nu geplande activiteiten en maatregelen zetten we de eerste belangrijke stappen. De komende jaren gaat het tempo verder omhoog. Met het terugdringen van roken, meer rookvrije ruimten en minder verkoop van sigaretten. En met gezonder eten, minder overmatig alcoholgebruik, meer bewegen en een gezonde leefomgeving."

Volgens GGD GHOR zal een belangrijk deel van het resultaat behaald worden "dicht bij mensen, in de regio, in de wijken en door problemen in samenhang aan te pakken". "Daarom zetten wij ons in voor regionale afspraken die aansluiten op het landelijke akkoord. Waarin - rekening houdend met de lokale situatie - het gezondheidspotentieel maximaal wordt benut. Op verschillende plaatsen hebben GGD’en samen met andere partijen hier al een start mee gemaakt. Denk aan de Vitale Revolutie in Zeeland, de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen in Amsterdam, Limburg Positief Gezond of vitale regio in Friesland."