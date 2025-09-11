Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Gezondheidsdiensten zien gevaarlijke ‘THC-vapes’ met stof uit lab

,

Hulpverleners signaleren dat in het illegale circuit wegwerpvapes worden verkocht als ‘THC-vapes’, maar in werkelijkheid synthetische stoffen uit een lab bevatten die de werkzame stof uit cannabis nabootsen.

“Deze stoffen kunnen sterker en langer werken en soms leiden tot ernstige gezondheidsklachten”, schrijven verslavingskliniek Jellinek en GGD Amsterdam in een bericht aan professionals die met jongeren werken. Meerdere jongeren zijn de afgelopen tijd onwel geworden door dit soort vapes en hadden medische zorg nodig, bevestigt een woordvoerster van Jellinek.

Zembla heeft de vapes onderzocht. Het tv-programma sprak onder meer met scholieren die vertelden dat ze erdoor flauwvielen. Jellinek kent deze berichten ook. “Het is belangrijk om erbij te zeggen dat het om een kleine groep gaat, vooral in Amsterdam. Het gebruik van dit soort vapes is gelukkig niet wijdverbreid. We willen het ook zeker niet interessant maken voor jongeren”, zegt een woordvoerster.

Cijfers zijn niet beschikbaar, maar het gaat volgens de woordvoerster om “enkele incidenten”. Alle jongeren die onwel werden door dit soort vapes, zijn hersteld.

Van illegale vapes is vaak “onduidelijk wat er precies in zit en welke risico’s dit met zich meebrengt”, waarschuwen de instanties. Ze raden het gebruik ervan dan ook sterk af.
(ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:GgdPreventieVolksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:53 Gezondheidsdiensten zien gevaarlijke 'THC-vapes' met stof uit lab
1 apr 2025 Vaccinatiegraad mazelen moet omhoog, maar aanpak GGD’en verschilt
17 apr 2025 Kwart meer hiv-diagnoses bij GGD-centra in 2024
16 apr 2025 Artsen wijzen gemeente op handhaving controle bestrijdingsmiddelen
11 apr 2025 GGD onderzoekt gezondheid voormalig bewoners industriewijk Arnhem

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties