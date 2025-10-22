Eerste besmetting van nieuwe variant mpox ontdekt in Nederland

Eind vorige week is in Nederland voor de eerste keer een besmetting vastgesteld met de nieuwe variant van de infectieziekte mpox.

De patiënt was niet gevaccineerd tegen het virus en was recent niet in het buitenland geweest. Wel had de man seks met andere mannen, meldt demissionair zorgminister Jan Anthonie Bruijn (VVD) dinsdag in een Kamerbrief.

GGD

De betrokkene is in isolatie geplaatst. De kans op verspreiding lijkt klein, aldus Bruijn. De GGD doet onderzoek naar de bron en de contacten die de man heeft gehad. Mannen die seks hebben met andere mannen vormen een hoogrisicogroep voor deze infectieziekte, die ook bekendstaat als het apenpokkenvirus.

WHO

Ook in Spanje en de Verenigde Staten zijn recent besmettingen vastgesteld van dezelfde variant (1b) zoals die nu in Nederland is opgedoken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Europese bureau voor de infectieziektebestrijding ECDC houden de situatie in de gaten, aldus Bruijn. De eerste besmettingen met de nieuwe variant werden vorig jaar al vastgesteld in meerdere landen, ook in Europa.

Vaccineren

Mensen die besmet raken met apenpokken, kunnen koorts krijgen, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise ervaren. Na een paar dagen ontstaan er blaasjes op de huid. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen. De ziekte is in westelijke landen zelden dodelijk, maar er kunnen wel complicaties ontstaan.

Eerder was in Nederland al besloten dat hoogrisicogroepen nog tot eind dit jaar een aanbod krijgen om zich te laten vaccineren tegen mpox. Eind dit jaar komt het kabinet met een besluit over een mogelijk vervolg.

In 2022 was er wereldwijd een uitbraak van mpox, vooral in Afrika. Toen ging het om variant 2b. Sindsdien liepen meer dan 1300 mensen deze mpox-variant op in Nederland. (ANP)