Hoge celstraffen voor pgb-fraude Rotterdam

Een 27=jarige man uit Rotterdam en zijn moeder zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens zorgfraude en witwassen. De man kreeg twee jaar cel, zijn moeder vijftien maanden. De vader krijgt een werkstraf van 120 uur. De daders kregen ook een beroepsverbod opgelegd.

Dat meldt de Inspectie SZW op haar website. Het trio heeft voor meer dan een miljoen aan pgb-gelden verdonkeremaant. De Rotterdammer pinde telkens grote bedragen die hij vervolgens in eigen zak stak. Hij kocht hiermee onder meer auto’s en dure horloges.

De familie maakte misbruik van ouderen van Turkse komaf die geen Nederlands kunnen praten of lezen. De fraudeurs zouden al het regelwerk van cliënten uit handen nemen. Daardoor hadden ze de beschikking over bankpassen, pincodes en wachtwoorden voor internetbankieren. Zij declareerden veel meer zorg dan cliënten daadwerkelijk kregen. Bij één cliënt gaven ze per week twee uur zorg, terwijl die cliënt dat dagelijks nodig had. Om de fraude te verhullen werden valse facturen opgemaakt van niet bestaande bedrijven of bedrijven die nooit werk hadden uitgevoerd.