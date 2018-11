Koninklijke onderscheiding voor bestuursvoorzitter revalidatiecentra

Frans van den Broek d’Obrenan is vanwege zijn buitengewone inzet voor de revalidatiesector in Nederland benoemt tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn lintje tijdens zijn afscheidssymposium in het Rijnlands Revalidatiecentrum (RRC).

Dat meldt het Sophia Revalidatiecentrum op 29 november. Van den Broek d'Obrenan was sinds 2004 voorzitter van de raad van bestuur van het Rijnlands Revalidatiecentrum en sinds 2017 ook voorzitter van het Sophia Revalidatiecentrum in Den Haag.RRC en Sophia Revalidatie gaan vanaf januari samen verder onder de naam Basalt.

Kinderrevalidatie

Van den Broek d'Obrenan leverde een bijdrage aan zowel de bestuurlijk als vakinhoudelijke ontwikkeling van de revalidatiezorg en –sector. Hij was de drijvende kracht bij de totstandkoming van het Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord, was voorzitter van meerdere commissies bij brancheorganisatie Revalidatie Nederland en ondersteunde de vereniging van revalidatieartsen (VRA) in de strategie van de tak kinderrevalidatie. Sinds 2009 is hij bestuurslid van Stichting Xenia Hospice, gericht op jonge patiënten met een levensbedreigende ziekte.