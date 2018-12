Meriant benoemt nieuwe directeur

Grietje van Buiten gaat op 1 februari van start als directeur van zorgorganisatie Meriant.

Van Buiten volgt Hugo Broekman op, die naar Frion is overgestapt. Gerry de Valk opereert vanaf 1 december als directeur ad interim bij Meriant.

Van Buiten is nu nog lid van het bestuurlijk en managementteam en sectormanager bij ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Van Buiten is met Meriant bekend, onder andere door haar betrokkenheid bij het expertisecentrum voor medisch-specialistische ouderenzorg, dat het ziekenhuis en Alliade/Meriant samen bouwen en dat naar verwachting binnenkort klaar is.

Van Buiten is haar loopbaan gestart als ziekenverzorgende en later verpleegkundige. Zij is bedrijfskundige, heeft een post-masteropleiding op het gebied van Strategische innovatie in cure en care afgerond, evenals de topclass voor (toekomstige) directeuren en bestuurders in de zorg.