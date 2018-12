Thuiszorg wordt bevrijd van onnodig papierwerk

Professionals in de thuiszorg krijgen volgend jaar minder papierwerk te doen. Ook worden ze definitief verlost van de veel bekritiseerde “vijf minuten-registratie''. Dat hebben partijen in de zorg, waaronder de zorgverzekeraars, het ministerie, ActiZ, Zorgthuisnl en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), vastgelegd in een convenant.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de afspraken. "In plaats van zorgprofessionals eindeloos te controleren, moeten we ze juist vertrouwen geven”, aldus De Jonge. “En minder tijd die op gaat aan papier, is meer tijd voor de zorg.''

"Dit smaakt naar minder: minder administratieve lasten", reageert directeur van V&VN Sonja Kersten. "Ook in andere sectoren van de zorg zijn nog heel veel onnodige regels die veel tijd kosten, maar niks bijdragen aan betere zorg. Daar moeten we zo snel mogelijk van af.''

Uitgangspunt

Nu moeten mensen die in de wijkverpleging werken nog per vijf minuten opschrijven welke zorg ze hebben geleverd. Zo nauwkeurig hoeft het straks niet meer. De declaraties worden dan betaald op basis van vooraf gemaakte zorgplannen en planningen. “Een belangrijk uitgangspunt is dat de financiële afwikkeling van de zorg niet meer tot op de minuut gekoppeld is aan de feitelijke tijdsinzet”, licht de de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toe. “Wijkverpleegkundigen hoeven hierdoor achteraf niet meer tot op de minuut te registeren welke zorg geleverd is. Dat scheelt veel tijd, die weer aan cliënten besteed kan worden.”

Volgens Kersten is er nog steeds "een wereld te winnen". "Uit onze peilingen blijkt dat onze leden twee uur per dag kwijt zijn aan administratie, waarvan de helft onnodig'', zegt zij. De komende tijd gaan de deelnemende partijen onder leiding van de NZa de nieuwe registratiestandaard verder implementeren. (ANP/Skipr)