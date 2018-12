Mariëlle Ploumen wordt bestuurder bij Altrecht

Op 1 februari treedt Mariëlle Ploumen aan als lid van de raad van bestuur van ggz-instelling Altrecht. Zij vormt dan het bestuur samen met Lex de Grunt.

Dat maakt de raad van toezicht van Altrecht bekend op 5 december.



Mariëlle Ploumen, geboren in 1966, is psychiater en gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij heeft vele jaren ervaring als directeur in de langdurige zorg, acute zorg, verslaving en psychiatrie en ouderenpsychiatrie bij Arkin. De laatste drie jaar werkte ze als directeur kinder- en jeugdpsychiatrie bij Reinier van Arkel. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht bij zorginstelling Aveleijn.



Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Jaarlijks behandelt Altrecht zo’n 25 duizend mensen. Bij Altrecht werken ongeveer 2700 mensen, in vestigingen in onder meer Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Den Dolder en Woerden.