Fysiotherapeut en muzikant Joep van Leeuwen schreef over het faillissement van het MC Slotervaart in lied 'De zorg is ziek'.

In het Parool vertelt Van Leeuwen hoe hij met lede ogen heeft moeten aanzien dat zijn ziekenhuis achteruitging. Hij moest soms zelf taken van de verpleging overnemen. Met het lied hoopt hij politici aan het denken te zetten over de marktwerking in de zorg, aldus het Parool.