Tweede Kamer aan Van Hijum: behoud zzp’ers voor huisartsen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het mogelijk moet blijven om zzp’ers in te zetten in de huisartsenzorg. Eerder ontraadde miniser van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eddy van Hijum de motie nog.

Beeld: Tuned_In / Getty Images / iStock

De motie gaat specifiek over de inzet van “zzp-huisartsen in situaties van ziek, piek en uniek” en in de huisartsenspoedposten tijdens avond-, nacht- en weekendzorg (anw).

De indieners van de motie merken op dat zonder de zelfstandigen het vrijwel onmogelijk wordt om 24/7 zorg te bieden terwijl huisartsen dat wel wettelijk verplicht zijn. Dat maakt deze sector ook uniek, merken ze op.

Minister Van Hijum merkte tijdens het debat dat het niet mogelijk is om voor specifieke sectoren uitzonderingen te maken. “Het is primair een taak van de sector zelf om de flexibele schil te organiseren binnen de wet- en regelgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook kan. Wij blijven natuurlijk in gesprek met de Landelijke Huisartsenvereniging wat wel en niet kan.”

‘Alle huisartsen zijn nodig’

Kamerleden reageren op de constatering van huisartsenvereniging LHV dat de inzet van waarnemers en zzp’ers voor onder meer anw-diensten niet meer mogelijk met de huidige regelgeving voor zelfstandigen. “Om de huisartsenzorg toegankelijk te houden, zijn alle huisartsen nodig: praktijkhouders, huisartsen in loondienst, maar zeker ook waarnemende huisartsen”, merkte de LHV op. “Zonder de inzet van zzp’ers in zowel anw als in de dagpraktijk lukt het niet om 7 x 24 uur zorg voor alle mensen in Nederland te waarborgen.”

Campagne over zzp’ers

De Tweede Kamer stemde ook voor een overheidscampagne waarin werkgevers duidelijk wordt gemaakt dat werken met zzp’ers gewoon kan. Een motie die daartoe oproept, is aangenomen door de Tweede Kamer.

De campagne is nodig volgens de indieners van de motie (Thierry Aartsen van de VVD, Hans Vijlbrief van D66 en Mariska Rikkers-Oosterkamp van de BBB) omdat zzp’ers nu te vaak categorisch worden uitgesloten van opdrachten door opdrachtgevers uit angst voor handhaving.

In de campagne moet de overheid uitleggen hoe opdrachtgevers zzp’ers op een goede manier kunnen inhuren, zonder dat ze bang hoeven te zijn voor naheffingen.

Zzp’ers voor pgb-houders

Meer duidelijkheid over de inhuur van zzp’ers moet er ook komen voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb). Uit een andere aangenomen motie naar aanleiding van een debat over zzp’ers blijkt dat steeds meer pgb-houders te horen krijgen dat zij geen gebruik meer mogen maken van zzp’ers vanwege het risico op schijnzelfstandigheid. De zorg valt, volgens de indiener van de motie Mariska Rikkers-Oosterkamp (BBB), soms zelfs helemaal weg door die onduidelijkheid.

De overheid moet dit jaar nog richtlijnen opstellen over de inzet van zzp’ers binnen het pgb, en daarbij expliciet melden wat wel kan.

De Belastingdienst liet eerder weten dat pgb-houders juist een perfecte werkgever zijn voor zzp’ers omdat er sprake is van rechtstreekse contractering. Later werd duidelijk dat er vooral veel onduidelijkheid is bij pgb-houders in verband met mogelijke schijnzelfstandigheid van zzp’ers.

De sociale verzekeringsbank heeft al een keuzehulp ontwikkeld, ook om pgb-houders te helpen met het bepalen welke contractvorm geschikt is. Ook het ministerie van Sociale Zaken werkt samen met het ministerie van Volksgezondheid aan het maken van voorbeelden en antwoorden op de vragen van pgb-houders. Daar komen nu dus nog richtlijnen bij.