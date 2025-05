LHV gaat strijd met Belastingdienst aan om DBA-handhaving

Sinds 1 januari handhaaft de Belastingdienst op de Wet DBA en controleert ze op schijnzelfstandigheid. “Het is echter niet duidelijk wanneer de inzet van zzp’ers door hen als schijnzelfstandigheid wordt aangemerkt”, aldus de LHV. Daarom legde de vereniging een aantal casussen voor aan de Belastingdienst met de vraag hoe zij die bij hun handhaving beoordelen.

Inzet waarnemers onmogelijk

De Belastingdienst heeft de LHV laten weten dat veel van de casussen zeer waarschijnlijk als schijnzelfstandigheid beoordeeld worden. Een definitief oordeel volgt nog. Volgens de LHV is er in de beoordeling geen rekening gehouden met wat werken in de huisartsenzorg inhoudt. “Zo zijn huisartsen volledig zelfstandig aansprakelijk voor het bieden van 24/7 uur zorg. Dat is zeer specifiek voor de huisartsenzorg en volledig anders dan in alle andere sectoren waar de wet DBA ook van toepassing is”, reageert LHV-bestuurslid Hilly ter Veer.

De beoordeling maakt de inzet van waarnemers in de huisartsenzorg zo goed als onmogelijk vreest de LHV. “Om de huisartsenzorg toegankelijk te houden, zijn alle huisartsen nodig: praktijkhouders, huisartsen in loondienst, maar zeker ook waarnemende huisartsen. Zonder de inzet van zzp’ers in zowel ANW als in de dagpraktijk lukt het niet om 7x 24 uur zorg voor alle mensen in Nederland te waarborgen.”

Betere wetgeving

De huisartsenvereniging legt zich niet neer bij het oordeel. “We zien hiervoor nog allerlei mogelijkheden, waar we vol op inzetten”, aldus de LHV. Binnenkort informeert de vereniging haar leden verder over de strategie en beoordeling. “Ook zetten we onze inzet voort op betere wetgeving dan de Wet DBA. De opvolger voor deze wet – de wet VBAR – is in de maak. Daar moeten de problemen met deze wet in worden opgelost. Onze lobby daarop is in volle gang.”