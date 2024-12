Zorgorganisaties moeten afschalen vanwege Wet DBA

Zorgorganisaties moeten afdelingen afschalen vanwege de handhaving van de Wet DBA. Er is te weinig personeel voor de OK en te weinig personeel om de avond- en nachtdiensten en de 12- en 24-uursdiensten in te vullen.

Dat blijkt uit een enquête onder 271 leden van ActiZ, de Nederlandse ggz, de NFU, de NVZ en de VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). 80 procent geeft aan niet zonder de inzet van zzp’ers te kunnen.

De zorgorganisaties noemen vele specifieke acties, zorgfuncties en afdelingen die zonder zzp-inzet niet meer mogelijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: bedden sluiten, minder thuiszorg verlenen, minder flexibel kunnen zijn bij acute aanvragen, minder begeleiding van VG7, minder begeleiders bij complexe zorg, minder psychiaters, afschalen nachtzorg op kleine locaties, minder operatieassistenten, minder anesthesiemedewerkers en afschalen avond- en nachtzorg.

Intakestop

Eerder werd bekend dat GGZ Rivierduinen in Leiden een aanmeldpauze en intakestop instelt voor nieuwe cliënten. Als reden wordt de handhaving van de Wet DBA genoemd. In een brief aan huisartsen in de omgeving staat: ‘De manier waarop GGZ Rivierduinen met psychiaters werkt, mag na 1 januari 2025 niet meer.’ GGZ Rivierduinen hoopt dat nieuwe cliënten zich vanaf 1 april 2025 weer kunnen aanmelden.

Op Zorgvisie wordt beschreven dat BoZ lang heeft geprobeerd via de Belastingdienst een uitzondering te krijgen voor de zorgsector bij de handhaving van de Wet DBA en wat daarvan de gevolgen zijn.