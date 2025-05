Een 35-jarige man is woensdagochtend gevlucht uit een ggz-instelling in Heiloo, meldt de politie. Die zegt zich zorgen te maken “om zijn veiligheid en die van zijn omgeving”.

Er is een urgent politiebericht over de man verspreid, met ook foto’s van hem. “Als u hem nu ziet, benader hem dan niet zelf, maar neem telefonisch contact op met de politie via 112”, zo waarschuwt de politie.

De man is te voet vertrokken vanaf de Olvendijk in Heiloo. Het is onbekend waar hij naartoe is gegaan en waarom hij in de ggz-instelling zat. De politie kan daar omwille van de privacy niets over zeggen. (ANP)