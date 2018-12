GroenLinks en SGP willen af van aanbestedingsplicht lokale zorg

Gemeenten moeten de vrijheid krijgen om af te zien van aanbestedingstrajecten voor de lokaal of regionaal georganiseerde zorg. Dat staat in een initiatiefwet die GroenLinks en de SGP deze week hebben ingediend.

Met de initiatiefwet zou kunnen worden voorkomen dat jeugdzorginstanties die zeer specifieke zorg aanbieden moeten sluiten, of dat de zorg voor bijvoorbeeld chronisch zieken steeds weer bij een andere aanbieder wordt ondergebracht, aldus de partijen.

Indieners Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP) zijn van mening dat de Aanbestedingswet de zorg weinig goeds heeft gebracht. Lokaal opererende partijen hebben het nakijken wanneer ze moeten wedijveren met grote spelers die deelname aan dit soort procedures tot kunst verheffen, stellen de Kamerleden. Steeds weer nieuwe aanbestedingen zouden zorgaanbieders bovendien huiverig maken om te investeren in personeel.

"De rekening ligt enerzijds bij het personeel dat geen perspectief heeft en anderzijds bij de patiënt die niet meer weet waar hij of zij aan toe is", zegt Ellemeet. "We worden door deze wetgeving gedwongen na te denken over de mogelijke sluiting van een jeugdzorginstelling in Noord-Holland omdat de organisatie die de boel overneemt vindt dat de jongeren ook wel een provincie verder kunnen worden opgevangen. Het kan niet de bedoeling van regelgeving zijn dat we extra onzekerheden inbouwen voor kwetsbare groepen. Maar het is wel gebeurd. Deze initiatiefwet pakt dat aan."

Transferium

Met het Noord-Hollandse voorbeeld doelt het GroenLinks-Kamerlid op de situatie rond de gesloten jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard. Bij de openbare aanbesteding in Noord-Holland is het contract gegund aan een andere zorgaanbieder. Daardoor vreest de instelling dat zo'n honderd kwetsbare jongeren buiten de eigen regio moeten worden geplaatst. Deze week is bekend geworden dat Transferium een rechtszaak hierover tegen achttien gemeenten in Noord-Holland heeft verloren.