Bas Leerink: 'Fusie ziekenhuizen Twente onvermijdelijk'

Een fusie tussen Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo en Hengelo zou het beste zijn voor behoud van het brede medische zorgaanbod in Twente. Dat heeft vertrekkend bestuursvoorzitter Bas Leerink van MST tegen regionaal dagblad Tubantia gezegd.

De scheidend topman voorspelt in een interview met de krant dat de beide ziekenhuizen binnen nu en vijf jaar opnieuw aan tafel zullen zitten voor fusiebesprekingen. In het verleden zijn er vergeefs pogingen geweest om het MST en de ZGT samen te voegen tot een grote Twentse ziekenhuisorganisatie. Bij een poging daartoe onder de radar, in 2013 en 2014, zou Leerink zelf aan de basis hebben gestaan.

Stokje

Volgens de scheidend topman stak zorgverzekeraar Menzis, ook aan tafel, toen een stokje voor de fusie, aldus Leerink in het regionale dagblad. “Verzekeraars vonden het belangrijk dat er nog enige vorm van concurrentie in de regio was. Een zorgaanbieder kan zo’n machtspositie ontwikkelen dat hogere prijzen in onderhandelingen met verzekeraars worden afgedwongen.”

Leerink, die de overstap naar het bedrijfsleven maakt, denkt dat één ziekenhuisorganisatie beter in staat is om het huidige brede zorgaanbod voor de regio te behouden. Sommige weinig voorkomende, ingewikkelde behandelingen zouden bij een te klein volume in de toekomst kunnen verdwijnen. Patiënten zouden daarvoor dan aangewezen raken op verder weg gelegen academische centra, zo vreest de vertrekkend bestuurder.