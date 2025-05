Antonius ziet af van fusie met Frisius MC

Beeld: Canva

In juli 2024 werd bekend dat Antonius wilde fuseren met Frisius MC, de organisatie waarin eerder al de Friese ziekenhuizen Tjongerschans en MC Leeuwarden waren samengegaan. Deze fusie is ‘hard nodig’, zeiden woordvoerders van Antonius en MCL destijds. “Als we dit doen, houden we de kwaliteit en de bereikbaarheid van de zorg in Friesland overeind”, aldus MCL: “We kunnen ons in Friesland geen vertraging veroorloven. Heerenveen en Sneek redden het nu nog, maar we weten niet wat er nog aankomt. De situatie is urgent.”

Nieuwbouw

De fusie was tevens een voorwaarde voor de nieuwbouw in Joure. Ook daar ziet Antonius met het nieuwe besluit dus vanaf. “Hoewel dit traject waardevolle inzichten heeft opgeleverd, is geconcludeerd dat voortzetting ten aanzien van een eventuele nieuwbouw in Joure en een fusie teveel onzekerheden voor Antonius met zich meebrengt. Er zijn grote vraagtekens over de haalbaarheid van het plan”, stellen de raad van bestuur en raad van commissarissen in een verklaring.

Frisius MC verrast

Frisius MC laat in een reactie weten verrast en teleurgesteld te zijn door het het besluit van Antonius. “De afgelopen drie jaar is door Frisius MC, de ziekenhuizen in Sneek en Drachten en de zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en VGZ hard gewerkt aan het plan om van vier naar drie ziekenhuizen te gaan. Dit vanuit de noodzaak om personeelstekorten tegen te gaan en de grote investeringen in de zorg te doen die nodig zijn en daarmee de zorg toegankelijk te houden en de continuïteit te borgen. Het besluit dat Antonius nu neemt, gaat die problemen niet oplossen.”

Antonius benadrukt dat het met de andere ziekenhuizen en de zorgverzekeraars de bestaande samenwerking binnen het traject Toekomstbestendige ziekenhuiszorg wel voortzetten.

Miljoenen

Frisius MC erkent dat er veel onzekerheden zijn rondom de fusie, zoals de financiële haalbaarheid of toestemming van de marktautoriteit ACM. “Die heeft Frisius MC ook, maar wij zijn steeds maximaal bereid geweest om te kijken hoe we die onzekerheden kunnen wegnemen, omdat het belang van toegankelijke en bereikbare zorg voor alle Friezen te groot is.”

Lees op Zorgvisie de reactie van Erica Schaper: ‘Afwijzing Antonius is een totaal gemiste kans’

Volgens Frisius MC zijn er met het besluit van Antonius miljoenen euro’s gemoeid. “Bovendien was juist deze week de aanvraag getekend en daarmee zicht op een groot aantal miljoenen nie dit traject mede mogelijk moeten maken. Helaas kan Friesland nu geen aanspraak meer maken op deze gelden.”

Frisus MC gaat zich beraden op de ontstane situatie. “Want de grote problemen zijn niet weg. De personeelstekorten nemen alleen maar toe, de volumenormen zetten de zorg verder onder druk en er blijven grote investeringen nodig in bijvoorbeeld digitalisering. Het had onze voorkeur deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. We vinden het jammer dat Antonius anders heeft besloten.”