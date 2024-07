Opnieuw fusie Friese ziekenhuizen

De vier ziekenhuizen in Friesland gaan eind deze week een intentieverklaring ondertekenen met de drie grootste zorgverzekeraars voor een fusie van het Antonius ziekenhuis in Sneek met MC Leeuwarden (MCL) en Tjongerschans. Dat betekent dat Friesland van vier ziekenhuisorganisaties op termijn teruggaat naar twee.

© Ratana21 / stock.adobe.com

Eerder besloten MCL en Tjongerschans in Heerenveen al te fuseren. Die combinatie krijgt vanaf 1 januari 2025 de naam Frisius. “Nu schuiven we daarbij aan”, aldus een woordvoerder van Antonius. Behalve Frisius blijft na de afronding van de fusie alleen nog Nij Smellinghe in Drachten over als zelfstandig ziekenhuis in Friesland.

Toestemming ACM en NZa

De drie ziekenhuizen gaan samen ACM en NZa vragen om toestemming voor een bestuurlijke fusie. De verwachting van Antonius en MCL is dat dat een traject is van ruim twee jaar. Als NZa en ACM toestemming geven, volgt direct daarna de tweede stap: de juridische fusie. Dat duurt waarschijnlijk ook twee jaar, schat een woordvoerder van MCL.

Nij Smellinghe in Drachten ondertekent de intentieverklaring, maar gaat niet fuseren met de drie andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis onderschrijft de intentieverklaring, “omdat die ook is gericht om de ziekenhuiszorg in Friesland te behouden”, aldus een woordvoerder van Nij Smellinghe. Dat kan bijvoorbeeld door samenwerking met de drie andere ziekenhuizen in de provincie.

Personeelstekort en volumenormen

“De fusie is nodig om gezamenlijk tot een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure te komen”, zegt een woordvoerder van MCL. Dit ‘voorkeursscenario’ wordt de komende tijd uitgewerkt. Rond 2034 gaat het ziekenhuis in Joure open, waarna de ziekenhuizen in Heerenveen en Sneek sluiten en opgaan in ‘Joure’. Personeelstekorten en de aanstaande aanscherping van de volumenormen maken deze stap noodzakelijk, stellen de ziekenhuizen.

Geld, bijvoorbeeld via een beschikbaarheidsbijdrage, om alle zorg voor alle ziekenhuizen beschikbaar te houden zoals PVV-fractieleider Wilders vorige week bepleitte, helpt niet.

Kwaliteit overeind houden

Deze fusie is ‘hard nodig’, zeggen de woordvoerders van Antonius en MCL. “Als we dit doen, houden we de kwaliteit en de bereikbaarheid van de zorg in Friesland overeind”, aldus MCL: “We kunnen ons in Friesland geen vertraging veroorloven. Heerenveen en Sneek redden het nu nog, maar we weten niet wat er nog aankomt. De situatie is urgent.”