Erasmus MC-topman Ernst Kuipers voert elfde Skipr 99 aan

Bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC in Rotterdam voert de elfde editie van de Skipr 99 aan. De top drie van de jaarlijkse lijst van de belangrijkste beslissers en beïnvloeders in de zorg wordt gecompleteerd door VGZ-bestuurder Ab Klink en bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar van Menzis.

De top 3 van de Skipr 99 was de afgelopen jaren veelal een kwestie van stuivertje wisselen. Maar bij de elfde editie drie nieuwe namen op de hoogste treetjes. Bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC schuift van plek vier naar één. Als pleitbezorger van zorgnetwerken manifesteert Kuipers zich als voortrekker in het zorgveld en schaakt hij op vele borden. Als bestuurder speelde hij een belangrijke rol bij het overeind houden van kwetsbare ziekenhuizen, zoals het ADRZ en het Havenziekenhuis.

Afscheid

De Top 3 wordt gecompleteerd door VGZ-bestuurder Ab Klink (10) en bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar (5) van Menzis. De verschuivingen in de hoogste regionen van de Skipr 99 hangen mede samen met het afscheid dan wel naderend afscheid van enkele topbestuurders. Zo heeft Pauline Meurs (2) haar voorzitterschap van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) neergelegd, al houdt ze genoeg functies over voor een hoge notering. CZ-topman Wim van der Meeren (3) legt medio 2019 zijn rol als bestuursvoorzitter neer.

Oud-bestuursvoorzitter Wouter Bos van Amsterdam UMC (vorig jaar nummer 1) heeft de zorg zelfs helemaal gedag gezegd. Datzelfde geldt voor VGN-voorzitter Femke Halsema (17), NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy (18), Achmea-topman Roelof Konterman (48) en KNGF-voorzitter Guusje ter Horst (55). Zij zijn dan ook niet meer in de Skipr 99 terug te vinden.

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars laten zich wederom nadrukkelijk gelden met nieuwe noteringen voor Menzis-directeur Joris van Eijck (63) en directeur zorginkoop Olivier Gerrits (68) van Zilveren Kruis. Hoewel de verzekeraars in Den Haag klagen over een gebrek aan grip op de ziekenhuizen heeft het faillissement van de MC Groep duidelijk gemaakt wie de touwtjes in handen hebben.

Aantal vrouwen

Het aantal vrouwen in de Skipr 99 blijft rond een kwart hangen. Deze editie telt 24 vrouwen; twee meer dan vorig jaar, maar drie minder dan in piekjaar 2015. In totaal zijn 42 kandidaten gestegen en 33 gedaald. De elfde editie kent 23 nieuwe noteringen. De hoogste nieuwe notering is voor oud-topambtenaar Wim Kuijken, die sinds medio 2018 voorzitter is van de raad van toezicht van Amsterdam UMC.

Voor de volledige Skipr 99, zie www.skipr.nl/skipr99

De Skipr 99 wordt ieder jaar samengesteld aan de hand van een database met daarin de namen van zo’n tweeduizend personen die in de zorg actief zijn. Op basis van een door Skipr zelf ontwikkeld algoritme worden deze personen ‘gescoord’. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de aard en zwaarte van de hoofdfunctie, de hoeveelheid nevenfuncties en de reikwijdte van het bestuurlijke netwerk. De formule wordt bewaakt door een panel bestaand uit Cathy van Beek (oud-ziekenhuisbestuurder en kwartiermaker duurzame zorrg), Ruud Koolen (uitgever zorgmanagement BSL) en Klaus Schmitt (oprichter en mede-eigenaar wervings- en selectiebureau Klaus Schmitt & Partners). Een toelichting op de samenstelling is terug te vinden op de website van Skipr.