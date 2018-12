Felle brand treft Amarant

Bij zorgaanbieder Amarant in Tilburg heeft op donderdagochtend 27 december een korte, felle brand gewoed. De brandweer was het vuur snel meester. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk.

De brand ontstond in de receptie van het hoofdgebouw, in of bij de stoppenkast, zo meldt een woordvoerder van Amarant tegenover AD. De brand werd meteen opgemerkt. In het gebouw, waar kantoren zijn gevestigd, werkten op dat moment zo'n twintig mensen. Het pand kon rustig worden ontruimd.

Schade

De schade rondom de receptie is groot, aldus de woordvoerder van Amarant: “Op de benedenverdieping is alles rondom de receptie uitgebrand.” In de rest van het gebouw is veel rookschade. Wat de precieze oorzaak is van de brand is nog niet duidelijk. In het hoofdgebouw is ook de buurtsuper gevestigd. De Veiligheidsregio meldde in eerste instantie dat de brand daar woedde, dit bleek later niet het geval.

Op de getroffen locatie zijn diverse soorten dagbesteding gevestigd voor cliënten van Amarant, dat ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking en/of autisme. In de buurtsuper werken cliënten van Amarant.