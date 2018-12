ZGT wil streeklab verkopen om schuld af te lossen

Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) wil het pand van het streeklaboratorium voor Microbiologie in Twente en de Gelderse Achterhoek (MicTA) in Hengelo verkopen. Dit meldt dagblad Tubantia. Met de verkoop wil de ZGT een deel van een lening van 25 miljoen euro aan de gemeente terugbetalen.

De gemeenten leende dit bedrag in 2011 aan ZGT om het laboratorium mogelijk te maken. Het laboratorium is de centrale plek van waaruit zowel de eerste- als tweedelijnszorg in de regio wordt bediend. Om de lening gedeeltelijk af te kunnen lossen, wil het ziekenhuis wil het pand verkopen. Het pand zal wel dezelfde bestemming houden.

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo uitte eerder deze maand haar zorgen over de terugbetaling van de lening. Formeel moet de lening in zijn geheel in 2021 worden afgelost, maar dit lijkt gezien de financiële positie van het ziekenhuis niet haalbaar. De gemeente en ZGT overleggen begin 2019 hoe het verder moet met de restschuld.