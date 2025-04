Ouderenzorginstelling Zorgwaard sluit verlieslatende restaurants

Het gaat om restaurants in Puttershoek en Oud-Beijerland. De keuken in Oud-Beijerland wordt opgeheven, de keuken in Puttershoek blijft operationeel en blijft de ruim driehonderd maaltijden voor de bewoners van de locaties verzorgen. Met het behouden van een eigen keuken zegt de raad van bestuur de voorkeur van de medewerkers te volgen. Op de locaties waar in de woningen van de bewoners wordt gekookt, blijft dit in stand.

De sluiting van de restaurants is onderdeel van een bredere reorganisatie. Zorgwaard wil hiermee beter inspelen op landelijke ontwikkelingen in de zorg en haar financiële positie verder versterken. De afgelopen jaren kampte de organisatie met een aantal financiële problemen, waarvoor midden vorig jaar een herstelplan werd opgesteld. Interimbestuurder Jack Thiadens is daarvoor vorig jaar september aangesteld. Inmiddels maakt Zorgwaard naar eigen zeggen ‘een fase van opmerkelijk herstel’ door.

Sterk verlieslatende restaurants

De restaurants bleken sterk en structureel verlieslatend en worden in de plannen omgevormd tot ‘Huiskamers van de Wijk’: ontmoetingsplekken voor zelfstandig wonende ouderen in de buurt. Deze ontmoetingsplekken zijn onderdeel van de landelijke ontwikkelingen in het creëren van woonzorg zones en zorgzame buurten. In deze nieuwe ontwikkelingen wil Zorgwaard samenwerken met de gemeente, met woningcorporatie HW Wonen en Welzijn Hoeksche Waard. Samenwerking met vrijwilligers en buurtgenoten is hierbij onmisbaar. Daarom wil Zorgwaard stimuleren dat bewoners uit de wijk de weg weten te vinden naar deze ontmoetingsplekken.

Voor de huidige bewoners van locatie Oud-Beijerland betekent de sluiting van het restaurant dat zij hun maaltijd op de afdeling zullen gebruiken. Binnen deze locatie werkt Zorgwaard aan mogelijkheden om ook daar in gezamenlijkheid te eten, zoals dat ook op de andere locaties van Zorgwaard gebeurt.

De organisatie kondigt geen gedwongen ontslagen aan. Er wordt bijgestuurd in de formatie in het facilitaire bedrijf en boventallige medewerkers krijgen begeleiding van werk naar werk. Daarnaast worden de ondersteunende financiële afdeling en de afdeling Mens & Organisatie geprofessionaliseerd, wordt het inkoopproces herijkt en wordt fors geïnvesteerd in de zorg.