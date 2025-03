Zuyderland Medisch Centrum zet vaart achter verduurzaming en hoopt op mooi weer

Door de installatie van zo’n negenduizend zonnepanelen hoopt Zuyderland Medisch Centrum dit jaar de doelen kunnen halen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Ook werkt Zuyderland aan het behalen van milieucertificaten van Milieu Platform Zorg (MPZ).

Verduurzaming op locatie Heerlen

De recente ontwikkelingen krijgen vorm binnen het Programma Duurzaam Zuyderland, dat in 2024 van start ging. In februari is begonnen met de installatie van ongeveer negenhonderd zonnepanelen op het dak van de ziekenhuislocatie in Heerlen. Naar verwachting zullen deze zonnepanelen nog deze maand in gebruik genomen worden. Naast de zonnepanelen op het dak zullen er vervolgens ook op de parkeerplaats zonnepanelen worden geplaatst in de vorm van pergola’s. Naar schatting kan hiermee zo’n 4 procent van de huidige elektriciteitsbehoefte in het ziekenhuis in Heerlen worden gedekt.

Bij de nieuwbouwplannen van locatie Heerlen (richting 2030) zal het thema duurzaamheid “uiteraard ook goed bestudeerd worden”. Ook worden er maatregelen genomen om de afwatering bij heftige regenval te borgen.

Zonnepanelen in Sittard-Geleen

Op de ziekenhuislocatie in Sittard-Geleen start dit voorjaar een actie waarbij circa 2.400 zonnepanelen op de daken worden geïnstalleerd. Daarnaast komen pergola’s met vijfduizend zonnepanelen op de medewerkersparkeerplaats te staan. Hiermee kan naar schatting zo’n 17 procent van het jaarverbruik van het ziekenhuis aan elektriciteit opgewekt worden door zonne-energie. Daarnaast wordt volgend jaar alle verlichting vervangen door zuinigere LED-verlichting, waardoor het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd. Met het omvangrijke zonnepanelenproject gaat Zuyderland op beide hoofdlocaties opgeteld jaarlijks 4.305 MWh stroom zelf opwekken. Dit staat gelijk aan het gemiddelde verbruik van 1.631 huishoudens. Het ziekenhuis heeft berekend dat in een zomers voorjaarsweekend de opwekking op locatie Sittard-Geleen incidenteel zelfs kan oplopen tot 100 procent ten opzichte van het gebruik, aangezien het stroomverbruik dan aanzienlijk lager is dan doordeweeks.

Roel Goffin, bestuurslid in Zuyderland, zegt dat het verduurzamen heel belangrijk is, maar tevens een forse investering betekent. “In de praktijk merken we dat het onmogelijk is om met enkel eigen middelen constant voorop te lopen met de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. We blijven afhankelijk van externe gelden om onze doelen te behalen. Daarom blijven we in gesprek met nationale en regionale overheden.”